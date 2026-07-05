Neuveriteľný príbeh Beninu: Voodoo odolalo diktátorovi a prispelo k demokracii

V Benine, kolíske náboženstva vúdú (voodoo), sa viera a politika vzájomne ovplyvňujú už desiatky rokov. Niekdajší diktátor Mathieu Kérékou sa najskôr snažil tradičné náboženstvo potlačiť, nakoniec však práve vyznávači Vodúnu prispeli k jeho politickému pádu. V roku 1991 prehral voľby, ktoré sám vypísal, a krajina sa potom vydala cestou demokracie spojenou aj s postupným zmierením sa s vlastným duchovným dedičstvom.
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