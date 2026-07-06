Tyrkysové jazerá a divoké rieky: 6 miest v Dolnom Rakúsku, ktoré stoja za výlet

Keď teploty stúpajú, nemusíte cestovať stovky kilometrov za osviežením. Len kúsok za slovenskými hranicami ponúka Dolné Rakúsko kombináciu, ktorú počas leta hľadá čoraz viac ľudí. Krištáľovo čistú vodu, prírodu, turistické trasy a miesta, kde sa dá na pár dní spomaliť. Od jedinečných kúpalísk s pramenitou vodou cez tyrkysové horské jazerá a divoké riečne údolia až po romantické tiesňavy a chránené prírodné oblasti. Každý si tu nájde svoj vlastný spôsob, ako prežiť leto.
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