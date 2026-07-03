Tisícročný kláštor na skale: Na najodľahlejšom ostrove Európy prežili len mnísi

ÍRSKO - Atlantický oceán vie byť k človeku krutý a nemilosrdný. Ak sa však vydáte približne 12 kilometrov od juhozápadného pobrežia írskeho grófstva Kerry, z divokých vĺn sa vynorí monumentálny kus skaly, ktorý vyzerá skôr ako fantazijná pevnosť, než reálne miesto na Zemi.
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