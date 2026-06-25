Vyzerá ako piknikový kôš pre obrov: Bizarné sídlo so 75-tonovými ušami je na predaj

Na prvý pohľad vyzerá ako nevyhnutná pomôcka na letný piknik, ale rezne s chlebom ani chladenú limonádu by ste v ňom nenašli. A to jednoducho preto, že v tomto gigantickom košíku sa nachádzajú kancelárie. Áno, čítate správne. Jedna z najpodivnejších budov v USA sa znova objavila na realitnom trhu s cenovkou 8,5 milióna dolárov.
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