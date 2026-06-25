Rekordné horúčavy prinútili Paríž konať: Mesto zakáže predaj aj konzumáciu alkoholu!

PARÍŽ - Paríž má kvôli súčasným rekordným horúčavám naplnené kapacity nemocníc a siahne k niektorým z preventívnych opatrenní, oznámil dnes podľa agentúry AFP policajný prefekt Patrice Faure. Francúzska metropola podľa neho v piatok zakáže konzumáciu a predaj alkoholu.
Pitie alkoholu na verejnosti bude zakázané od piatkového poludnia, predaj alkoholických nápojov potom od 18.00 h. "Cieľom je predísť tomu, aby si niektorí ľudia chceli alkoholickými nápojmi zahnať smäd vyvolaný veľkým teplom, čo by malo neblahé následky," povedal Faure novinárom.
Francúzsko sa rovnako ako ďalšie európske krajiny potýka s rekordnými teplotami a streda sa v priemere denných a nočných teplôt stala so 30 stupňami Celzia najteplejším dňom histórie. Na rade miest aj dnes ortuť teplomerov vystúpila nad 40 stupňov a úľavu meteorológovia nepredpovedajú ani na piatok. Francúzske médiá v utorok informovali, že v dôsledku horúčav zomreli najmenej štyri desiatky ľudí. Dnes priniesla stanica RTL správu o tom, že v zatvorenom aute na severnom parížskom predmestí Saint-Gratien bolo v stredu nájdené mŕtve trojročné dieťa.
Faure dodal, že parížska polícia bude hovoriť s organizátormi kultúrnych a športových podujatí, či by ich vzhľadom na počasie nebolo vhodnejšie zrušiť.