Tajomstvo kráľovského paláca: Viktória a Albert si vybudovali raj pripomínajúci Neapolský záliv

ANGLICKO - Osborne House na ostrove Isle of Wight patrí medzi tie kráľovské sídla, ktoré svetu dali viac, než len výnimočnú architektúru. Kráľovná Viktória a princ Albert si ho prerobili na súkromný priestor mimo londýnskeho dvora, oficiálnych povinností a protokolu, kde chceli mať pokoj a kam mohli utiecť pred všetkým, čo ich ťažilo. Manželia kúpili osbornské panstvo v roku 1845 a Viktória ho využívala viac ako 50 rokov.
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