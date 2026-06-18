Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto destinácia valcuje ostatné

Kým väčšina turistov pri plánovaní letnej dovolenky automaticky premýšľa nad Gréckom, Talianskom či španielskym pobrežím, čoraz väčšiu pozornosť si získava aj Bulharsko. Krajina pri Čiernom mori už dávno nie je len lacnou alternatívou pre nenáročných dovolenkárov. V posledných rokoch investovala do modernizácie rezortov, kvalitnejších hotelov aj služieb a dnes dokáže konkurovať aj tradičným stredomorským destináciám. Najväčším lákadlom však stále zostáva pomer ceny a kvality.
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