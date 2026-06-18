Krvavý útok na letisko v Nigeri: Desiatky mŕtvych po prestrelke s ozbrojencami

NIAMEY - Pri štvrtkovom útoku na Medzinárodné letisko Dioriho Hamaniho v hlavnom meste Nigeru Niamey zahynulo najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti, potvrdilo tamojšie ministerstvo obrany. Okrem toho zahynulo aj 22 útočníkov, informuje agentúra AFP.
Ministerstvo oznámilo, že približne 20 podozrivých bolo zadržaných a armáda v súvislosti s incidentom vykonáva rozsiahlu operáciu. „Medzinárodné letisko, ktoré je úplne zabezpečené, zostáva otvorené pre leteckú dopravu“, uviedol rezort vo vyhlásení. Podľa portálu Flightradar24 bolo viacero letov do Niamey presmerovaných alebo oneskorených. Streľbu v blízkosti letiska bolo podľa miestnych obyvateľov počuť už skoro ráno a trvala niekoľko hodín. Neskôr tam bola nasadená početná vojenská jednotka a okolie letiska prehľadávala s cieľom nájsť útočníkov. Podľa agentúry Reuters sa k zodpovednosti za útok doposiaľ nikto neprihlásil.
Letisko v Niamey bolo cieľom útoku už koncom januára, keď naň zaútočila teroristická organizácia Islamský štát v Saheli. Cieľom bola vtedy aj priľahlá letecká základňa, na ktorej do roku 2024 pôsobili aj nemeckí vojaci. Po prerušení spolupráce s Nemeckom a ďalšími západnými krajinami ju využívajú okrem iného ruskí žoldnieri a sú na nej drony zakúpené v Turecku, píše agentúra DPA.
Niger je vnútrozemská africká krajina s približne 28 miliónmi obyvateľov. Patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta a dlhodobo ňou zmietajú útoky ozbrojených skupín pôsobiacich v oblasti Sahelu. V júli 2023 prevzala moc armáda. Generál Abdourahamane Tchiani, ktorý má úzke väzby na Rusko, bol následne bez volieb vyhlásený za prezidenta a jeho mandát predĺžený minimálne do roku 2030.