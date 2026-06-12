Desivé tajomstvo benátskej dominanty: Architekta popravili na balkóne paláca, ktorý sám postavil

TALIANSKO - Práce na paláci sa zastavili. Namiesto stavania sa tu bude v apríli 1355 popravovať. Hlavného architekta Filippa Calendaria obesia na tunajšom balkóne za to, že sa podieľal na sprisahaní proti vládcovi republiky. Dóžov palác je doslova srdcom Benátok, kde sa odohráva všetko dôležité.
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