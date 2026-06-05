Žijú a rastú storočia: Živé mosty zo stromov nájdete na jedinom mieste planéty

INDIA - V indickom štáte Meghalaya, ktorý patrí k najvlhkejším a najdaždivejším miestam na našej planéte, vytvoril domorodý kmeň Khasi fascinujúce mosty, aké nemajú vo svete obdobu. Namiesto stavania tradičných drevených či kovových konštrukcií, ktoré by v monzúnovom podnebí a pri extrémnej vlhkosti rýchlo zhnili, zhrdzaveli alebo boli strhnuté dravými riekami, miestni obyvatelia svoje mosty doslova pestujú.
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