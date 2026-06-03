Od kláštorov po skalné chrámy: Tieto miesta v UNESCO pozná málokto

Európa je posiata pamiatkami, ktoré formovali dejiny ľudstva. No zatiaľ čo parížske perly alebo rímske klenoty praskajú vo švíkoch, existujú miesta s rovnakým, ak nie väčším kultúrnym významom, ktoré ostávajú mimo hlavného záujmu turistov. Vďaka svojej výnimočnosti sú navyše zapísané aj na zozname UNESCO pamiatok.
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