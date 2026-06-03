Drucker otvorene: Systém ePrihlášky prešiel záťažovými testami, chyba nastať nemala

BRATISLAVA - Systém ePrihlášky prešiel záťažovými testami, pondelkový výpadok (1. 6.) nastať nemal. Ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že tie budú preverené.
„Že sa budú generovať rozhodnutia, bude obrovský nápor, budú sa robiť vývesky - to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť,“ povedal Drucker.
Podotkol, že systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré boli priebežne zaznamenávané. Zároveň uviedol, že žiadne z problémov sa netýkali samotnej podstaty dát a funkcionality. „Pokiaľ ide o nejaké minoritné technické chyby, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. Jednoducho, tomu sa nedá úplne vždycky predísť,“ dodal minister. Stojí si za tým, že systém ePrihlášky priniesol benefity pre žiakov i rodičov.