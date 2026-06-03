Prorastové opatrenia obsahujú toľko žiadanú zmenu: Skončí papier, ktorý bol podnikateľom a meme stránkam na smiech?

BRATISLAVA - Ľudia sa nad tým síce pousmievali, no napriek tomu si to vedúci prevádzky museli v predajni povinne vyvesiť. Reč je o pomerne úsmevne skonštruovanom ozname zákazníkom, ktorý si na podnet Finančnej správy SR museli podnikatelia vešať pri pokladniach v prevádzkach. Kupujúcim mali pripomínať, že majú nárok na okamžitý pokladničný doklad. Za nezavesenie oznamu hrozí pokuta a samotný text sa stal námetom pre rôzne vtipy a memečká. Teraz to má nahnuté a možno sa táto povinnosť skončí.
Už koncom roka 2025 sa viacerí podnikatelia, majitelia prevádzok, ale aj taxikári v rôznych skupinách po sociálnych sieťach navzájom pýtali, kde si majú umiestniť oznam vyobrazený nižšie. Slová: "Predávajúci má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení." si totiž na viditeľnom mieste musel zavesiť každý podnikateľ
Papierové A4-ky so suchým textom pôsobili nevkusne a vo viacerých prevádzkach kazili aj už zavedený vizuál. Táto povinnosť sa však môže skončiť. Môžu za tu avizované prorastové opatrenia. Upozornil na to portál živé.sk.
Na zákon upozornili daniari
S povinným umiestňovaním oznamu prišla ešte Finančná správa SR na sociálnej sieti koncom roka. Nový zákon mal chrániť kupujúceho. Povinnosť sa týkala toho, že oznam musel byť riadne vytlačený a umiestnený pri pokladniach či pri pultoch predajní alebo reštaurácií, či iných prevádzok.
Prišlo na nahnevané otázky, výsmech a aj memečká
Daniari sa však rýchlo stali terčom kritiky samotných podnikateľov a aj bežného obyvateľstva. Povinnosť im totiž pripadala smiešna a samotné umiestňovanie papierových oznamov v prevádzkach či automobiloch komické.
Povinné upozornenie sa medzičasom stalo terčom množstva vtipov a internetových memečiek. Na sociálnych sieťach sa objavovali upravené verzie oznamu, satirické komentáre aj fotografie prevádzok, ktoré si z nariadenia uťahovali.
Povinnosť môžu ukončiť prorastové opatrenia
Prečo to má táto povinnosť nahnuté? Dôvodom je snaha vlády odbúrať zbytočné administratívne povinnosti pre podnikateľov. Tieto zmeny sú súčasťou aktuálne prejednávaného balíčka "prorastových opatrení".
Medzi navrhovanými opatreniami na podporu ekonomiky sa objavilo aj zrušenie povinnosti vyvesovať tento oznam. Štát tak reaguje na dlhodobú kritiku podnikateľov, podľa ktorých ide o prežitok z čias boja proti daňovým únikom, ktorý dnes už nemá výrazný význam. Samotný oznam však nezmizne len tak. Najskôr musí byť schválená príslušná legislatívna zmena. Až po jej prijatí a nadobudnutí účinnosti prestane platiť povinnosť mať upozornenie vyvesené v prevádzkach. Podnikatelia si ho potom budú môcť odstrániť bez rizika pokuty. Zatiaľ povinnosť mať oznam umiestnený teda stále platí.