Koniec obchádzania pravidiel: EÚ si posvieti na slovenské dodávky, už od júla prichádza nová povinnosť!

BRATISLAVA – Pre tisíce slovenských podnikateľov, živnostníkov, stavebných firiem či kuriérov sa končí éra voľnejšej cezhraničnej dopravy. Od 1. júla 2026 totiž vstupuje do platnosti nová európska legislatíva, ktorá so sebou prináša tvrdé obmedzenia. Ak prevádzkujete dodávku alebo ľahké úžitkové vozidlo a jazdíte s ním za hranice, po novom vás neminie povinná montáž tachografu a prísne sledovanie pracovného času. V zahraničí pritom za porušenie týchto pravidiel hrozia sankcie, ktoré môžu byť pre menšie firmy doslova likvidačné.
Zmena vyplýva z takzvaného Európskeho balíka mobility I. Jej cieľom je podľa Bruselu zabezpečiť férové podmienky na trhu, zvýšiť bezpečnosť na cestách a zabrániť tomu, aby firmy obchádzali prísne pravidlá pre kamióny tým, že tovar naložia do menších dodávok.
Koho presne sa nová povinnosť týka?
Doteraz platilo, že povinnosť mať vo vozidle tachograf (zariadenie, ktoré zaznamenáva čas jazdy, rýchlosť, prestávky a odpočinok) sa vzťahovala na nákladné autá nad 3,5 tony a autobusy. Od 1. júla 2026 sa však táto hranica radikálne posúva nadol.
Tachografom druhej generácie budú musieť byť povinne vybavené všetky vozidlá (vrátane už zaevidovaných starších áut), ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane prívesu alebo návesu presahuje 2,5 tony. Podmienkou je, že s týmto vozidlom vykonávate medzinárodnú nákladnú dopravu tovaru (stačí, ak veziete materiál na stavbu alebo tovar odberateľovi napríklad do Česka, Rakúska či Maďarska).
Ak má vaša dodávka sama o sebe 2,2 tony, no zapojíte za ňu prívesný vozík a celková hmotnosť súpravy presiahne 2,5 tony, nová povinnosť sa vzťahuje aj na vás. Ak jazdíte s dodávkou výlučne po území Slovenska, tachograf vo vozidle mať nemusíte.
Legislatíva myslí aj na ďalšie výnimky. Povinnosť sa vyhýba napríklad osobným mikrobusom do 9 miest na sedenie (pokiaľ nevezú tovar). Výnimku majú aj vozidlá medzi 2,5 a 3,5 tony, ktoré sa používajú na nekomerčnú prepravu na vlastný účet firiem, pričom šoférovanie nie je hlavnou činnosťou daného vodiča (napr. ak si remeselník vezie vlastné náradie). Dobrou správou je, že vodiči týchto menších dodávok nateraz nemusia vlastniť kvalifikačnú kartu vodiča (KKV), ak majú vodičák len skupiny B alebo BE.
Tvrdý režim ako pre kamionistov
Pre vodičov dodávok, na ktorých sa zákon vzťahuje, začínajú platiť rovnaké drakonické pravidlá, aké dlhé roky zažívajú vodiči veľkých kamiónov. Budú musieť vlastniť digitálnu kartu vodiča a striktne dodržiavať predpísané časy jazdy, povinné prestávky a doby odpočinku.
Zásadným strašiakom sú cestné kontroly. Policajti a inšpektori v zahraničí (najmä v Rakúsku či Nemecku) sú známi svojou nekompromisnosťou. Podľa zákona sú oprávnení skontrolovať záznamy z tachografu za aktuálny deň a celých 56 dní spätne. Ak vodič jazdu riadne nezaznamenal, firme hrozia obrovské pokuty.
Keďže servisné strediská a stanice, ktoré montujú a overujú tachografy, očakávajú pred 1. júlom obrovský nápor a prepchaté kapacity, štátne orgány odporúčajú firmám nečakať na poslednú chvíľu a začať situáciu riešiť s predstihom.