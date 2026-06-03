Mariah Carey v šialenom outfite: Šaty jej držal náhrdelník a prsiská kypeli cez obriu kľúčovú dieru!

LOS ANGELES - Keď sa povie Mariah Carey, väčšina fanúšikov si predstaví trblietavé róby, diamanty a hollywoodsky lesk. Najnovšie však speváčka zaujala nie cenou svojho outfitu, ale mimoriadne praktickým módnym nápadom.
Počas večere v Santa Monice sa objavila Mariah Carey v priliehavých bielych šatách značky Schiaparelli s výrazným výstrihom v tvare kľúčovej dierky. Pozornosť fotografov však upútal najmä mohutný zlatý náhrdelník. Ten totiž neslúžil len ako luxusný šperk. Carey ho využila na zdvihnutie spodného lemu svojich dlhých bielych šiat nad zem, aby zabránila ich zašpineniu pri chôdzi.
Podľa dostupných fotografií a módnych správ bol náhrdelník pripevnený k zlatému prvku na spodnej časti róby, čím vytvoril improvizovaný systém na nadvihnutie šiat. Výsledok bol nielen praktický, ale aj efektný. Speváčka si tak ochránila drahú bielu róbu pred nečistotami z chodníka a zároveň odhalila svoje zlaté sandále. Zaujímavosťou je, že podľa pôvodného návrhu Schiaparelli sa mal šperk nosiť iným spôsobom, no Carey mu dala vlastnú funkciu a premenila ho na nečakaný módny doplnok s praktickým využitím.
Fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite začali hovoriť o „diva hacku“, ktorý by ocenila nejedna žena bojujúca s dlhou večernou róbou. Kým niektoré celebrity sa snažia zaujať extravagantnými modelmi, Mariah Carey ukázala, že aj hviezda svetového formátu môže nájsť elegantné riešenie úplne bežného problému – ako udržať snehobiele šaty dokonale čisté až do konca večera. A hoci cena jej outfitu dosahovala tisíce dolárov, najväčšou hviezdou večera sa napokon stal práve náhrdelník, ktorý sa na pár hodín zmenil na veľmi luxusný „držiak šiat“.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%