Česká topmodelka nestarne: Ona oslávi 55 rokov? Tereza, ukáž občiansky!

PRAHA - Patrí medzi najúspešnejšie české modelky všetkých čias a ani po desaťročiach nestráca svoj šarm. Tereza Maxová sa už čoskoro zaradí medzi päťdesiatničky v druhej polovici životného míľnika, no pri pohľade na jej aktuálne fotografie tomu len ťažko uveriť. Na nedávnej spoločenskej udalosti opäť ohúrila mladistvým vzhľadom a dokázala, že vek je v jej prípade naozaj len číslo.
Tereza Maxová patrí medzi najznámejšie české topmodelky a dlhodobo sa radí k najúspešnejším osobnostiam českého modelingu na medzinárodnej scéne. Jej kariéra je dôkazom toho, že talent, odhodlanie a pracovitosť dokážu otvoriť dvere do sveta módy aj za hranicami rodnej krajiny. Už ako sedemnásťročná túžila spoznávať svet, cestovať a získavať nové skúsenosti. Práve preto sa rozhodla zúčastniť konkurzu francúzskej modelingovej agentúry Madison.
Na casting prišla spolu so svojou kamarátkou Evou Herzigovou ešte v období, keď v bývalom Československu vládol komunistický režim. Tento krok sa ukázal ako prelomový a odštartoval jej cestu na vrchol svetového modelingu. Jej profesionálna kariéra sa začala v roku 1989, keď krátko pred Nežnou revolúciou odišla do Paríža. Práve francúzska metropola sa stala odrazovým mostíkom k medzinárodnému úspechu. Počas nasledujúcich rokov spolupracovala s najvýznamnejšími módnymi fotografmi sveta.
Tereza Maxová sa objavila na titulných stranách prestížnych módnych magazínov, vrátane britského vydania Vogue. Jej fotografie zdobili aj obálky časopisov Elle, Marie Claire či Glamour. Ako modelka predvádzala kolekcie najprestížnejších módnych domov a značiek, medzi ktoré patria Dior, Chanel, Prada, Gucci, Yves Saint Laurent či Ralph Lauren. Zároveň sa stala tvárou reklamných kampaní svetoznámych značiek ako Karl Lagerfeld, Donna Karan, Hermès, La Perla, Vichy, Oriflame alebo L’Oréal.
Aj jej súkromný život bol často predmetom záujmu médií. V marci 2000 sa v Dánsku vydala za dánskeho tenistu Frederika Fetterleina. V septembri toho istého roka sa im narodil syn Tobias Joshua Max Fetterlein. Manželstvo však napokon nevydržalo a dvojica sa rozišla. Novú životnú kapitolu začala písať po boku tureckého podnikateľa Buraka Öymena, za ktorého sa vydala v októbri 2016. Spoločne vychovávajú dcéru Mínu, narodenú v júni 2009, a syna Aidena, ktorý prišiel na svet v septembri 2011.
Rodina žije prevažne v Prahe, no druhý domov našla aj v tureckom letovisku Kaplankaya neďaleko Bodrumu, odkiaľ pochádza manželova rodina. Tereza Maxová už čoskoro oslávi svoje 55. narodeniny, no jej vzhľad s tým nesúhlasí. Stále pôsobí elegantne, sviežo a je dôkazom toho, že krása a šarm nemajú vekové hranice. Nedávno sa objavila na predstavení knihy Teribear: Záhada vylúpeného skleníka od známej spisovateľky a prekladateľky Aleny Mornštajnovej. Posúďte sami – vyzerá jednoducho skvelo.
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