Kontroverzný raper Hard Rico, vychádzajúce hviezdy raphael77.7 a Irit, jeden z najpočúvanejších slovenských interpretov Alan Murin na jednom pódiu!

Alan Murin, Hard Rico a raphael77.7. Tri mená, ktoré aktuálne hýbu slovenským internetom, playlistmi aj festivalovou scénou, sa predstavia na jednom pódiu. SPEKTRUM® prinesie už 5. júna 2026 do Zámockého parku v Malackách večer nabitý rapom, energiou a interpretmi, ktorí patria k najvýraznejším tváram novej generácie.
Jedným z najväčších highlightov SPEKTRUM® 2026 bude Alan Murin – meno, ktoré aktuálne nechýba v žiadnom playliste. Jeho tracky zbierajú milióny streamov, valcujú TikTok aj Spotify a z koncertov robia momenty, ktoré žijú na sociálnych sieťach ešte dlho. V Malackách zaznejú naživo hity ako „Domov“, „Do rúk“, „Dokola“, „Prepáč“ či „Ty a Ja“, ktoré patria medzi najväčšie streamovacie skladby za posledný rok. Alan zároveň ukazuje, že jeho ambície nekončia na domácej scéne. Nový anglický singel „All I Need Is Love“ prináša fresh zvuk, medzinárodný vibe a potvrdzuje, že patrí medzi interpretov, ktorí neustále posúvajú svoju tvorbu na ďalší level. Veď len za posledné 3 týždne má skladba viac ako 400-tisíc zhliadnutí. Práve kombinácia autentickosti, emócií a extrémne silnej energie na pódiu z neho robí jedného z najžiadanejších slovenských umelcov súčasnosti.
Výraznou súčasťou line-upu bude aj Raphael77.7 , vychádzajúca hviezda domácej rapovej scény, ktorá si v poslednom období získava čoraz väčšiu pozornosť generácie Z. Raphaell je meno, ktoré aktuálne výrazne rezonuje slovenskou urban scénou a patrí medzi interpretov novej generácie, ktorých popularita rastie mimoriadne rýchlym tempom. Jeho tvorba kombinuje moderný rapový sound, melodické linky a autentický prejav, vďaka čomu si získava silnú fanúšikovskú základňu. Výrazne rastie aj na sociálnych sieťach a streamovacích platformách, kde jeho skladby zbierajú desaťtisíce až státisíce prehratí. Aktuálne na seba upozornil novým singlom s Majkom Spirit, ktorý výrazne rezonuje medzi fanúšikmi domácej rapovej scény. Veľký úspech zaznamenal aj jeho track s Lucom Brassi, ktorý už prekročil hranicu viac ako milión prehratí a zaradil sa medzi jeho najúspešnejšie skladby. Fanúšikovia sa na SPEKTRUM® môžu tešiť na energický live set, nové tracky aj atmosféru, ktorá patrí k novej vlne modernej slovenskej urban hudby.
Na SPEKTRUM® dorazí aj Hard Rico, meno, ktoré aktuálne patrí medzi najdiskutovanejšie na česko-slovenskej rapovej scéne. Či už ho ľudia milujú alebo kritizujú, jedno je isté, ignorovať ho nejde. Jeho tracky zbierajú milióny streamov, virálne momenty zaplavujú sociálne siete a okolo jeho mena sa neustále vytvára obrovský hype. Hard Rico si získal silnú fanúšikovskú komunitu vďaka autentickému prejavu, surovému soundu a energii, ktorú prenáša do každého live vystúpenia. Jeho koncerty patria medzi najintenzívnejšie zážitky domácej urban scény a ani Malacky nebudú výnimkou. Fanúšikov čaká set plný najväčších trackov, moshpitov, silnej energie a atmosféry, ktorá nenechá nikoho stáť na mieste. V posledných týždňoch sa jeho meno objavovalo nielen v hudobných playlistoch, ale aj v titulkoch médií, čo len potvrdilo, že patrí medzi interpretov, o ktorých sa dnes hovorí najviac. Na SPEKTRUM® tak prichádza jedna z najvýraznejších postáv súčasnej rapovej generácie.
Špeciálnym hosťom festivalu Spectrum bude IRIT, jeden z najvýraznejších predstaviteľov nastupujúcej generácie slovenského rapu. Vo svojej tvorbe dlhodobo stavia na autentických textoch, osobných skúsenostiach a emóciách, ktoré reflektujú realitu života mladých ľudí. Fanúšikov zaujal projektom SOUL NAD ZLATO a svoju pozíciu na domácej scéne potvrdil aj najnovším albumom V PEKLE RAJ, ktorý vznikol v spolupráci s producentom Grimasom z legendárnej H16. Jeho hudba spája tvrdé rapové pasáže s melodickými prvkami a silnými výpoveďami, vďaka čomu si získava čoraz širšie publikum. Na Spektrum prinesie autentické emócie a skladby, ktoré aktuálne rezonujú slovenskou rapovou scénou. Jeho silné featuringy s Egom, Tinou, Hugom Toxxxom či Radikal Chefom potvrdzujú, že IRIT patrí medzi najzaujímavejšie mená nastupujúcej generácie slovenského rapu.
Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.
SPEKTRUM® – MALACKY 2026
17:00 Open door DJAlexxJr
18:00 Špeciálni guest - IRIT
19:00 Alan Murín
20:00 Raphael77.7
21:00 Hard Rico
22:00 AfterParty DJ Alexxjr
VIAC INFO:
https://www.instagram.com/spektrum_fest/
IG:
https://www.instagram.com/spektrum_fest/
https://www.instagram.com/alanmurin/
https://www.instagram.com/hard_rico/
https://www.instagram.com/raphael77.7/
https://www.instagram.com/irit.off/
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