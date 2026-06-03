Everest praská vo švíkoch, odborníci varujú pred nadmerným počtom horolezcov

Na Mount Evereste zomreli minulý týždeň dvaja Indovia. Podľa agentúry AFP ochoreli pri zostupe, ďalšie podrobnosti však nie sú známe. Odborníci dlhodobo varujú pred nadmerným počtom horolezcov na najvyššej hore sveta, čo skracuje časové okno pre bezpečné zdolanie vrcholu a následný zostup.
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