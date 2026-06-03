Kontroverzný exšéf ICE šiel do EURÓPY! Nakladačka pod desivou fotkou, ste škaredý NACISTA, píšu mu v komentároch!

WASHINGTON/PORTO - Gregory Bovino, bývalý šéf pohraničnej stráže USA (jednotky ICE, pozn. red.) počas administratívy prezidenta Donalda Trumpa, sa stal terčom kritiky po tom, čo na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu s gestom, ktoré viacerí komentátori prirovnali k nacistickému pozdravu. Krátko nato zároveň potvrdil svoju účasť na stretnutí krajne pravicových aktivistov v Portugalsku. Pod fotkou sa zhromažďuje kopec kritických komentárov a Bovina označujú za nacistu.
Na prípad upozornil novinár Charles Davis v článku pre portál The Redoubt. Bovino zverejnil snímku, na ktorej je zachytený s vystretou rukou a natiahnutými prstami. Davis gesto označil za „hitlerovský pozdrav“ a tvrdí, že sa výrazne podobá nacistickému pozdravu. "Bolo by ľahšie toto hitlerovské gesto odmietnuť ako neobratné, keby ho neukazoval a verejne nezdieľal človek na ceste na konferenciu o rasovej čistote," poznamenal znepokojený Davis.
Bovino už predtým vzbudzoval pozornosť svojím až desivo povedomým oblečením s dlhým kabátom. Niektorí to vtedy prirovnali k odevom, ktoré nosili v 30. a 40. rokoch minulého storočia nacistickí funkcionári pod Adolfom Hitlerom.
Pod fotografiou sa vo veľkom množia komentáre, ktoré Bovina označujú za nacistu, pričom ten im jednotne odpovedá frázou: "Now now", čo by sa do slovenčiny dalo preložiť ako "ale no tak", "no tak, no tak" či "upokojme sa".
Prišiel do Európy na summit o remigrácii
Pozornosť vyvolala aj samotná konferencia, na ktorej sa Bovino zúčastnil. Podujatie sa konalo v Portugalsku a bolo venované téme takzvanej remigrácie, ktorú jej kritici opisujú ako koncept presadzovaný časťou krajnej pravice a spájaný s masovým vysídľovaním etnických menšín.
Hlavným organizátorom stretnutia bol portugalský aktivista Afonso Gonçalves, zakladateľ skupiny Reconquista. Podľa portálu The Redoubt je názov organizácie odkazom na historické obdobie vytláčania moslimského obyvateľstva z Pyrenejského polostrova.
Počas podujatia Gonçalves podľa Davisa vyhlásil: "Weimarské podmienky si vyžadujú weimarské riešenia." Novinár tento výrok interpretoval ako možný odkaz na obdobie Weimarskej republiky v Nemecku pred nástupom Adolfa Hitlera k moci. Bovino sa k kritike fotografie ani k tvrdeniam uvedeným v článku okrem spomínaných komentárov obšírnejšie nevyjadril.