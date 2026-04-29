Letná turistická sezóna v ohrození: Španielsko má problémy s palivom pre lietadlá

Dodávky paliva pre lietadlá sú v Španielsku bez problémov do konca mája. Podľa denníka El País to tamojšej vláde oznámili hlavní výrobcovia leteckého paliva v krajine. Firmy sa budú snažiť predísť problémom s dodávkami v júni, keď začiatkom letnej turistickej sezóny spotreba stúpa. Španielsko je krajinou EÚ, kam jazdí najviac turistov zo zahraničia, mnohí pri tom používajú práve leteckú dopravu.
OBROVSKÝ problém Šimečkovej mamy: Falšovanie prevodov a výpisov z účtu, dáta ukazujú na účtovníčku!