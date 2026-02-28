Vaše deti budú nadšené: Toto je 10 najlepších rodinných hotelov Európy

Portál kinderhotel.info, ktorý sa špecializuje na rodinné dovolenky a každoročne ho využíva približne 1,5 milióna rodín, zverejnil výsledky prestížneho ocenenia kinderhotel.info Award 2026 pre najlepšie rodinné hotely. To bolo udelené po ôsmy raz a tento rok sa oň uchádzalo približne 700 rodinných hotelov zo 14 európskych krajín.
