Svet sledoval dychberúci moment: Muž zdolal päťstometrový mrakodrap bez lana

Americký horolezec Alex Honnold včera voľným výstupom, teda bez lana a istenia, zdolal jednu z najvyšších budov sveta, vyše 500 metrov vysoký mrakodrap Tchaj-pej 101. Streamovacia služba Netflix, ktorá jeho výkon prenášala len s niekoľkosekundovým oneskorením, na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom stojí na vrchole budovy. Zdolať jej 101 poschodí mu trvalo hodinu a 35 minút.
