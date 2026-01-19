Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice

undefined
Obed, ktorý vás svojou chuťou rozhodne dostane! Ak patríte medzi milovníkov cestovín alebo jedál s kuracím mäsom, možno ste práve našli vás nový obľúbený recept na rodinný obed. Tieto krémové penne cestoviny s kuracím mäsom sú jednoduché, rýchlo hotové a zasýtia celú rodinu. Vyskúšate ich? Krémová omáčka s kúskami opečenej cibule a papriky doplnená o opečené kuracie mäso a parmezán sa skvelo hodí k cestovinám a vytvára tak plnohodnotné a chutné hlavné jedlo vhodné ako obed či večera počas celého roka. Cestoviny v omáčke s paprikou a mäsom ocení každý, kto nechce stráviť dlhý čas prípravou obeda.