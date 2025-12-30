Obľúbená influencerka prekvapila fanúšikov: O pár mesiacov nej bude MAMA!

Influencerka Ivanka Antal už dlhé roky zásobuje svojich fanúšikov zaujímavými tipmi na outfity nielen na sociálnych sieťach, ale aj na svojom blogu. Svoj šatník ale bude musieť už čoskoro mierne upraviť a zamerať sa na módu pre nastávajúce maminky. Pred pár dňami totiž oznámila, že už čoskoro do ich rodinky pribudne nový člen.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kotlár si vzal na pomoc kontroverznú Pekovú: Szalay ju poriadne zrušil, z takzvanej analýzy bude len HŔBA papiera!
Desivo vyzerajúca nehoda šiestich áut: Hasiči v pohotovosti, prevrátené vozidlo a dve zranené osoby!