Huliaka znepokojili zábery zo Španielska: Pre nelegálnu migráciu bije na poplach!

BRATISLAVA - Desaťtisíce nelegálnych migrantov, ktorí prišli tento týždeň do Španielska po mori a do krajiny vstúpili v Ceute, znepokojili aj slovenských politikov. Medzi nimi aj ministra športu a šéfa Strany Vidieka Rudolfa Huliaka.
"Nechcem, aby sme podobné zábery raz sledovali aj zo Slovenska. My migrantov nepotrebujeme. My potrebujeme bezpečnú krajinu. Krajinu, v ktorej sa ľudia nemusia báť o svoju budúcnosť, o svoje rodiny ani o bezpečnosť svojich detí," odkázal.
Hranice sú podľa jeho slov posvätné pre každú krajinu. "Sú základom suverenity štátu. Ak ich nedokážeme chrániť, nedokážeme chrániť ani vlastných občanov. Slovensko sa nesmie vydať cestou štátov, ktoré dnes zápasia s dôsledkami nekontrolovanej nelegálnej migrácie. Musíme sa z ich skúseností poučiť, nie ich opakovať. Našou povinnosťou je chrániť Slovensko. Chrániť naše hranice. Chrániť našich občanov. Bezpečnosť Slovenska musí byť vždy na prvom mieste," dodal.
Prišli desaťtisíce Maročanov
Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do jeho exklávy nelegálne vstúpilo viac ako 50 000 migrantov, pričom 48 000 z nich sa už údajne vrátilo späť do Maroka, uviedli verejnoprávne médiá RTVE. Úrady v Ceute pritom uvádzali, že na jej územie prišlo až 60 000 ľudí. Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou stúpol na 67, oznámila v sobotu španielska vláda.
Situácia sa medzičasom výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84 000 obyvateľmi narušená.
Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že na posilnenie bezpečnosti blízko hraničného priechodu nainštalovali novú nafukovaciu bariéru s dĺžkou 500 metrov.
Väčšina členských štátov Európskej únie už vyzvala v sobotu na mimoriadne rokovania v súvislosti s náhlym prílivom desaťtisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike