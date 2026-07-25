Tieto rastliny v júli trpia najviac: Záhradní experti prezradili, ktoré potrebujú extra zálievku

LONDÝN – Horúce júlové dni sú náročné nielen pre ľudí, ale aj pre záhradné rastliny. Niektoré druhy zvládajú sucho bez problémov, iné však bez pravidelnej zálievky rýchlo vädnú a prestávajú kvitnúť. Záhradní odborníci zostavili zoznam siedmich rastlín, ktorým treba počas leta venovať zvýšenú pozornosť.
Počas horúcich letných dní nestačí zalievať všetky rastliny rovnako. Niektoré druhy majú v júli výrazne vyššie nároky na vodu a ak ju nedostanú včas, môžu prestať kvitnúť alebo sa ich rast výrazne spomalí. Odborníci z magazínu Homes & Gardens upozorňujú najmä na sedem obľúbených rastlín, ktoré si v tomto období zaslúžia zvýšenú starostlivosť.
Na prvom mieste sú georgíny (dálie). V júli totiž súčasne vytvárajú nové výhonky, kvety aj hľuzy, čo si vyžaduje veľké množstvo vody. Pôda by mala zostať stále mierne vlhká, nie však premočená. Odborníci odporúčajú zalievať ich výdatne ku koreňom a pôdu prikryť mulčom, ktorý pomôže udržať vlhkosť.
Veľké nároky na vodu majú aj hortenzie, najmä odrody Hydrangea macrophylla a Hydrangea paniculata. Počas horúčav môžu potrebovať zálievku dvakrát až trikrát týždenne. Záhradkári by však mali vždy skontrolovať vlhkosť pôdy, pretože príliš veľa vody môže spôsobiť hnitie koreňov.
Ďalšou rastlinou sú kany (Canna lilies). Ich veľké tropické listy odparujú veľké množstvo vody, preto potrebujú pravidelnú hlbokú zálievku. Ak vyschnú, rastlina rýchlo stráca vitalitu a kvitne menej bohato.
Pozornosť si vyžadujú aj netýkavky (Impatiens), ktoré patria medzi najobľúbenejšie letničky. Majú plytký koreňový systém a pôda okolo nich by nikdy nemala úplne vyschnúť. Pri pestovaní v kvetináčoch odborníci odporúčajú samozavlažovacie nádoby alebo častejšiu kontrolu vlhkosti.
Ak pestujete hrachor voňavý, ani ten by ste nemali zanedbať. Pravidelná hlboká zálievka pomáha rastline pokračovať v kvitnutí. Pri nedostatku vody začne rýchlejšie vytvárať semená a obdobie kvitnutia sa výrazne skráti.
Na zozname sa nachádzajú aj slonie uši (Colocasia). Táto výrazná okrasná rastlina s obrovskými listami pochádza z tropického prostredia, preto potrebuje počas leta veľké množstvo vody. Bez nej listy rýchlo ovisnú a stratia svoj dekoratívny vzhľad.
Poslednou rastlinou je ligulária, ktorá patrí medzi najlepších „ukazovateľov smädu“. Keď jej chýba voda, listy takmer okamžite zvädnú. Dobrou správou je, že po dôkladnom zaliatí sa vo väčšine prípadov rýchlo zotaví.
Odborníci pripomínajú, že počas horúcich dní je najlepšie zalievať skoro ráno alebo večer. Pomôcť môže aj mulčovanie, kvapková závlaha či zavlažovacie hadice, ktoré dodávajú vodu
priamo ku koreňom a zároveň znižujú jej odparovanie. Takto si rastliny udržia zdravý vzhľad aj bohaté kvitnutie počas celého leta.