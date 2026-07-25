Za obyčajný živý plot môžete dostať pokutu vyše 1 000 eur: Majitelia domov robia túto chybu veľmi často

LONDÝN – Neudržiavaný živý plot nie je len estetický problém. Ak prerastá na susedný pozemok alebo výrazne obmedzuje svetlo, môže sa z neho stať dôvod na susedský spor aj vysokú pokutu. Odborníci upozorňujú, že mnohí majitelia domov si riziko vôbec neuvedomujú.
Živý plot dokáže vytvoriť súkromie, ochrániť záhradu pred vetrom a skrášliť okolie domu. Ak sa však pravidelne nestrihá, môže prerásť do problémov, ktoré sa skončia až na úradoch. V niektorých prípadoch hrozí majiteľom aj pokuta vo výške 1 000 libier, čo predstavuje viac ako 1 150 eur.
Ako informoval magazín Woman & Home, častou chybou je odkladanie strihania živého plota dovtedy, kým nezačne zasahovať na susedný pozemok alebo tieniť okolité nehnuteľnosti. V Spojenom kráľovstve môže sused podať oficiálnu sťažnosť, ak živý plot zložený prevažne zo vždyzelených alebo poloopadavých drevín presahuje výšku dvoch metrov a výrazne znižuje komfort bývania.
Ak samospráva uzná sťažnosť za oprávnenú, môže majiteľovi nariadiť, aby živý plot upravil. Ignorovanie takéhoto rozhodnutia môže viesť k pokute až do výšky 1 000 libier. Okrem toho môže vlastník zaplatiť aj poplatky spojené s riešením prípadu.
Podľa Jamesa Holmesa, riaditeľa stavebnej spoločnosti Validus Construction, vznikajú susedské konflikty často práve kvôli zdanlivo nepodstatným veciam.
„Ľudia si myslia, že spory medzi susedmi vznikajú najmä kvôli veľkým stavebným úpravám. V skutočnosti ich oveľa častejšie spôsobí prerastený živý plot alebo hlučné práce v záhrade počas víkendu,“ vysvetlil odborník.
Dodáva, že väčšine konfliktov sa dá predísť jednoduchou komunikáciou. „Keď sa zo sťažnosti stane oficiálny prípad, veľmi rýchlo sa objavia ďalšie náklady – od správnych poplatkov cez geodetické služby až po možné pokuty. Krátky rozhovor so susedom je takmer vždy lacnejší ako riešenie následného sporu,“ uviedol Holmes.
Odborníci zároveň odporúčajú kontrolovať živé ploty pravidelne a nenechať ich prerásť do rozmerov, ktoré môžu obmedzovať susedov alebo ohrozovať bezpečnosť. Údržba zaberie len niekoľko minút, no môže ušetriť stovky až tisíce eur a predísť zbytočným konfliktom.