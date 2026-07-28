MIMORIADNY ONLINE Smrtiace ruské útoky v Donecku a Dnepre! Zelenskyj prehovorí pred Senátom USA

WASHINGTON - Všetkých 100 členov amerického Senátu pozvali na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v utorok, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. S odvolaním sa na senátnych asistentov o tom v pondelok informovala agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
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6:09 Ruské útoky na ukrajinskú Dnepropetrovskú oblasť zabili troch ľudí, ďalších šiestich zranili. Na platforme Telegram to dnes večer uviedol šéf správy regiónu Oleksandr Hanža. V ukrajinskej Doneckej oblasti ruské útoky dnes pripravili o život štyroch civilistov, ďalších 18 zranili, napísal server Ukrajinska pravda s odvolaním sa na prokuratúru. Ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie (DSNS) uviedla, že z trosiek domov zničených ruským leteckým úderom na obec Bileňke v Doneckej oblasti vyslobodili záchranári troch zabitých.
Zelenskyj sa stretne so senátormi, očakáva sa hlasovanie o sankciách
Stretnutie by sa malo uskutočniť v utorok večer. Podľa jedného zo zdrojov sa tiež očakáva, že Senát začne v čase Zelenského návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý presadzoval Graham.
Návrh zákona sa prerokúval približne rok pred tým, ako Graham tento mesiac náhle umrel. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine.
Kongresmani v rámci rokovaní znížili plánovanú výšku ciel na 100 percent namiesto paušálnych 500 percent z pôvodného návrhu, aby získali podporu pre zákon. Ten však v Kongrese vyvolal obavy v súvislosti s možnými novými právomocami pre prezidenta Donalda Trumpa.