Desivá predtucha: Hrozí, že sa vojna v Iráne rozšíri aj do Európy! Teherán varuje

TEHERÁN - Napätie medzi Iránom a Ukrajinou sa prudko vyostrilo. Teherán po útoku na svoju obchodnú loď v Kaspickom mori ostro zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a varoval, že incident nenechá bez odpovede.
„Príživník v Kyjeve“ a hrozba odvety
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa na sociálnej sieti X ostro pustil do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Za útok na iránske obchodné plavidlo ho označil za človeka, ktorý prekročil všetky hranice.
„Príživník v Kyjeve zaútočil na iránsku obchodnú loď a zabil námorníka. Tento čin je jasným porušením Charty OSN a nemôže zostať bez odpovede,“ napísal Arákčí na sociálnej sieti X.
Šéf iránskej diplomacie zároveň tvrdil, že útok bol vykonaný „na podnet Izraela s cieľom zatiahnuť Európu do vojny“ a dodal, že Irán si vyhradzuje právo podniknúť primerané kroky na obranu svojich národných záujmov.
Zelenskyj útok potvrdil
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko predtým oznámil, že ukrajinské sily uskutočnili úspešné diaľkové útoky na plavidlá v Kaspickom mori, ktoré podľa Kyjeva slúžili na prepravu vojenského materiálu medzi Iránom a Ruskom.
„Dosiahli sme veľmi silné výsledky pri diaľkových úderoch v Kaspickom mori – vrátane plavidiel využívaných na vojenské dodávky spojené s Iránom,“ uviedol Zelenskyj.
Irán tvrdí, že pri útoku zahynul jeden námorník a ďalší člen posádky utrpel zranenia. Teherán následne predvolal ukrajinského chargé d'affaires a incident označil za „nepriateľský a zločinný čin“.
Konflikt naberá nový rozmer
Vyjadrenia oboch strán naznačujú ďalšie zhoršenie vzťahov medzi Kyjevom a Teheránom. Irán dlhodobo čelí obvineniam, že Rusku dodáva bezpilotné lietadlá, ktoré Moskva používa pri útokoch na Ukrajinu. Kyjev naopak tvrdí, že zasiahnuté plavidlá prevážali vojenský náklad určený pre Rusko.
Denník The Guardian upozornil, že incident predstavuje ďalšie vyostrenie vzťahov medzi Iránom a Ukrajinou v čase, keď Teherán čelí obvineniam zo zásobovania Ruska bezpilotnými lietadlami.
Najnovší incident tak podľa pozorovateľov posúva konflikt za hranice Ukrajiny a otvára ďalšie riziko priamej konfrontácie medzi Kyjevom a Teheránom.
Reakcia Zelenského na iránske vyhrážky
Na iránske vyhrážky reagoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rozhovore pre televíziu Sky News odmietol tvrdenia Teheránu a vyhlásil, že Irán sa podľa neho stal účastníkom vojny už na jej začiatku, keď Rusku dodával útočné drony Šáhid, technológie na ich výrobu a ďalšie zbrane.
„Irán na Ukrajinu zaútočil už dávno tým, že dodával Rusku bezpilotné lietadlá Šáhid, technológie na ich výrobu a ďalšie zbrane. V prvom roku vojny ich dodali tisíce a následne poskytli Moskve licencie na ich výrobu,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že Kyjev nechce otvárať ďalší front konfliktu, no varoval, že Ukrajina musí byť pripravená na všetky scenáre. „Dúfam, že Irán svoje odvetné útoky nezintenzívni, ale musíme byť pripravení na všetko. Týmto ľuďom nemôžeme veriť, pretože už na začiatku vojny dodávali zbrane Rusku,“ dodal podľa agentúry UNIAN.