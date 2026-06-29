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AKTUÁLNE Rozsiahly požiar budovy na pešej zóne: Obrovské škody v Štúrove

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
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TASR

ŠTÚROVO - Rozsiahly požiar zničil strechu polyfunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove. Požiar vypukol v pondelok ráno krátko po štvrtej hodine na Hlavnej ulici. Hasiči aktuálne vykonávajú likvidáciu požiaru a sústreďujú sa na záchranu majetku, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre. V komplexe budov sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely, potvrdila radnica.

Galéria: Rozsiahly požiar v Štúrove

Vzhľadom na rozsah požiaru boli na miesto postupne povolané ďalšie sily a prostriedky vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí Svodín, Chľaba a Gbelce. Na miesto bola na zistenie príčiny vzniku požiaru vyslaná expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda spôsobená požiarom bola odhadnutá na približne 3 milióny eur.

Viac o téme: PožiarHasičiŠtúrovo
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