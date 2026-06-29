Myslela si, že sa jej len zasekol sendvič: Nevinný príznak odhalil zákernú rakovinu

LONDÝN – Najskôr tomu neprikladala veľký význam. Keď sa však pri jedle opakovane objavoval pocit, že jej sústo uviazlo v hrdle, rozhodla sa navštíviť lekára. To, čo spočiatku vyzeralo ako bežný problém s trávením, sa napokon ukázalo ako príznak vážneho ochorenia.
Lisa Jonesová si dodnes pamätá moment, keď sa počas obyčajného obeda prvýkrát zľakla. Pri jedení sendviča mala pocit, akoby jej jedlo uviazlo v hrdle. Hoci sa nepríjemnosť napokon vyriešila sama, podobné problémy sa začali objavovať čoraz častejšie.
Spočiatku si myslela, že ide o pálenie záhy alebo reflux. Lekári jej odporučili lieky na žalúdočné ťažkosti, no napriek liečbe sa jej stav nezlepšoval. Práve naopak.
Postupne začala mať problém prehĺtať nielen pevné jedlo, ale aj niektoré nápoje. Keď sa k tomu pridalo chudnutie a celková únava, rozhodla sa vyhľadať ďalšie vyšetrenie, píše The Sun.
Po sérii vyšetrení lekári zistili, že Lisa trpí rakovinou pažeráka. Ide o ochorenie, ktoré býva často diagnostikované až v pokročilom štádiu, pretože jeho prvé príznaky môžu pripomínať bežné tráviace problémy.
„Nikdy by mi nenapadlo, že obyčajné problémy s prehĺtaním môžu znamenať rakovinu,“ priznala žena.
Podľa odborníkov patrí pocit zasekávajúceho sa jedla medzi najčastejšie prvé príznaky rakoviny pažeráka. Mnohí pacienti ho však spočiatku ignorujú alebo si ho spájajú s menej závažnými ochoreniami.
Príznaky, ktoré netreba podceňovať
Lekári upozorňujú, že medzi varovné signály patria:
- problémy s prehĺtaním,
- pocit uviaznutého jedla v hrdle alebo na hrudníku,
- nevysvetliteľné chudnutie,
- časté pálenie záhy,
- bolesti pri prehĺtaní,
- pretrvávajúci kašeľ alebo zachrípnutie.
Dnes vyzýva ostatných, aby počúvali svoje telo
Lisa sa po náročnej liečbe rozhodla hovoriť o svojej skúsenosti verejne. Chce upozorniť ľudí, aby nepodceňovali ani zdanlivo banálne zdravotné problémy.
„Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku, trvajte na ďalších vyšetreniach. Poznáte svoje telo najlepšie,“ odkázala.
Práve včasná diagnostika totiž podľa onkológov výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu. V prípade rakoviny pažeráka môže byť rozdiel medzi skorým a neskorým odhalením doslova otázkou života a smrti.