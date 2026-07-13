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Desivý útok v Yellowstone: VIDEO Bizón vyhodil turistu do výšky! Utrpel vážne zranenia

Bizón vyhodil seniora do vzduchu.
Bizón vyhodil seniora do vzduchu. (Zdroj: X/New York Post, screenshot)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Pokojná večerná prechádzka starého otca s vnukom sa v Yellowstonskom národnom parku zmenila na boj o život. Rozzúrený bizón sa vyrútil na turistu, nabral ho rohom a vymrštil približne 2,5 metra do vzduchu. Dramatický útok zachytila kamera.

Desivé chvíle zažili návštevníci Yellowstonského národného parku v americkom štáte Wyoming. Mohutný bizón zaútočil na muža, ktorý sa prechádzal so svojím vnukom v kempe Bridge Bay. Zviera ho zasiahlo rohom a vyhodilo vysoko do vzduchu.

Incident sa odohral v piatok 10. júla večer a na video ho zachytil profesionálny fotograf Mike MacLeod. Ten bizóna pozoroval už pred samotným útokom a podľa jeho slov bolo zrejmé, že zviera je nezvyčajne rozrušené.

Bizón sa pohyboval medzi stromami a mal sa rozbehnúť aj smerom k skupine detí. Neskôr sa jeho pozornosť obrátila na starého otca s vnukom.

Pred zvieraťom sa pokúsili ukryť za stromami

Podľa svedka sa dvojica k bizónovi nesnažila priblížiť a spočiatku ho pozorovala z bezpečnej vzdialenosti. Situácia sa však rýchlo zmenila, keď sa zviera začalo pohybovať ich smerom.

Muž s vnukom sa pokúsili využiť stromy ako prekážku. Chlapcovi sa podarilo uniknúť, jeho starý otec však také šťastie nemal.

Mohutný bizón ho dostihol, nabral rohom a vymrštil približne osem stôp, teda 2,4 metra, do vzduchu. Muž sa následne zrútil na zem.

Fotograf Mike MacLeod, ktorý dramatické chvíle zachytil, sa potom snažil odviesť pozornosť zvieraťa od zraneného turistu. Pridali sa aj ďalší ľudia a spoločnými silami sa im podarilo bizóna odohnať.

Turista utrpel vážne zranenia

Zranenému mužovi okamžite pribehli na pomoc ďalší návštevníci kempu. Podľa svedkov sa sťažoval najmä na silné bolesti nohy a bedra. Následne ho previezli na ošetrenie.

Podrobnosti o rozsahu jeho zranení ani ďalšom zdravotnom stave zatiaľ úrady oficiálne nezverejnili. O vážnych zraneniach informovali americké médiá s odvolaním sa na svedkov incidentu.

Podľa denníka New York Post a ďalších amerických médií pôsobil bizón už pred útokom mimoriadne podráždene. MacLeod tvrdí, že správanie zvieraťa bolo nezvyčajné aj pre človeka, ktorý divoké bizóny dlhodobo fotografuje a pozoruje.

Najnebezpečnejšie obdobie práve prichádza

Incident sa odohral v období párenia bizónov, ktoré v Yellowstone zvyčajne trvá od leta do začiatku jesene. Dospelé samce môžu byť v tomto čase agresívnejšie a ich správanie je mimoriadne nepredvídateľné.

Bizóny pritom patria k najväčším suchozemským cicavcom Severnej Ameriky. Dospelý samec môže vážiť približne 900 kilogramov. Napriek svojej mohutnosti dokáže bežať podstatne rýchlejšie než človek.

Správa Yellowstonského národného parku preto upozorňuje návštevníkov, aby od bizónov a ďalších veľkých zvierat dodržiavali odstup najmenej 25 yardov, teda približne 23 metrov. Ak sa zviera priblíži, človek by mal ustúpiť a bezpečnú vzdialenosť obnoviť.

V tomto prípade však podľa fotografa napadnutí návštevníci zviera neprovokovali a snažili sa držať v bezpečnej vzdialenosti.

V Yellowstone je to už druhý útok bizóna v tomto roku

Nejde o prvý podobný incident v národnom parku v roku 2026. Koncom júna bizón zranil 12-ročného návštevníka pri oblasti Mud Volcano. Dieťa museli previezť do nemocnice a prípad začala vyšetrovať správa národného parku.

Yellowstone opakovane pripomína, že bizóny môžu na prvý pohľad pôsobiť pokojne, no zostávajú divokými a nepredvídateľnými zvieratami. Podľa správy parku zranili v Yellowstone viac ľudí než ktorýkoľvek iný živočíšny druh.

Najnovší útok je ďalšou dramatickou pripomienkou, že ani dodržiavanie odstupu nedokáže pri stretnutí s divokým zvieraťom odstrániť všetky riziká.

Viac o téme: TuristaLetBizónRohyútok Yelowston
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