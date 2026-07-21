Smrteľný stret vo Veľkých Kostoľanoch! Cyklistka (†74) zrejme nedala prednosť autu: Zraneniam podľahla

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )
VEĽKÉ KOSTOĽANY - Sedemdesiatštyriročná cyklistka podľahla zraneniam po utorkovej dopravnej nehode v obci Veľké Kostoľany v okrese Piešťany. Pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu, informovala trnavská krajská polícia.
„Staršia žena bola privolanými záchranármi prevezená do trnavskej nemocnice. Po pár hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla,“ priblížila polícia. Presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Prípad polícia vedie v súvislosti s trestným činom usmrtenia.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )