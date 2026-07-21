KYJEV/MOSKVA – Počas nočných bojov na Ukrajine sa podaril brániacej sa armáde husársky kúsok. Ukrajinci museli už pred časom nasadiť do bojov staré zbrane, no zdá sa, že teraz sa im to na prekvapenie vypláca. Zaskočené museli byť aj ruské špičky v Kremli.
Počas noci na 21. júla zúrili boje aj nad ukrajinskou Odesou. Rusi vyslali na nepriateľa niekoľko rakiet s plochou dráhou letu S-8000 Banderol a Kh-59. Kremeľ očakával, že strely zasiahnu ciele, no stalo sa niečo prekvapujúce.
Od dvoch európskych spojencov
Ako informuje 121. brigáda ukrajinskej teritoriálnej obrany, jednu raketu sa podarilo zostreliť starým protilietadlovým systémom z minulého storočia, delom Bofors L/70. Agentúra Unian približuje, že bol navrhnutý ešte v druhej polovici 40. rokov 20. storočia. Ukrajinské velenie ich dostalo v roku 2023 od Litvy a Holandska v rámci pomoci vo vojne proti Rusku.
"Ďalšia strela nepriateľa nedosiahla svoj cieľ. Posádka vozidla 'Hunter' zo 121. samostatnej brigády územnej obrany na juhu úspešne zničila ďalší vzdušný cieľ v blízkosti Odesy," oznámila ukrajinská armáda na sociálnych sieťach.
Ako píše portál Defense Express, takéto prípady sú jasným dôkazom, že Bofors L/70 je účinná zbraň aj v týchto časoch. Okrem toho sa uvádza, že kanóny neprešli žiadnymi veľkými úpravami. Jedinou výnimkou je moderný zameriavací systém.