Leskovská očarila v bielych plavkách: Pozrite, s kým vyrazila na loď! Lobotka to veru nie je...

TALIANSKO - Simona Leskovská si opäť užíva slnečné Taliansko a pochválila sa zábermi z letnej dovolenky. Moderátroka predviedla dokonalú postavu v bielych plavkách, no pozornosť tentoraz upútala aj spoločnosť, v ktorej si užívala plavbu na lodi. Po jej boku sa objavila ďalšia známa slovenská kráska.
Simona Leskovská opäť ukázala, že Taliansko patrí medzi jej obľúbené destinácie. Moderátorka športového spravodajstva si užíva chvíle pri mori a svojimi zábermi pravidelne poteší fanúšikov, ktorí obdivujú nielen krásne prostredie, ale aj jej letné outfity.
Tentoraz zaujala fotografiami z plavby na lodi, kde si užívala slnečný deň v spoločnosti bývalej Miss Slovensko 2016 Michaely Meňkyovej. Obe krásky stavili na jednoduchú eleganciu a v bielych plavkách predviedli svoje vypracované postavy. Spoločná fotografia dvoch známych Sloveniek okamžite upútala pozornosť. Simona aj Michaela si na záberoch užívajú dovolenkovú atmosféru, pričom z ich úsmevov je jasné, že si spoločný čas pri mori vychutnávajú naplno.
Simona Leskovská s Michaelou Meňkyovou na spoločnej dovolenke. (Zdroj: Instagram )
Leskovská, ktorá sa v minulosti venovala modelingu, patrí medzi tváre, ktoré pravidelne zdieľajú momenty zo svojho života aj cestovania. Taliansko si očividne opäť vybrala ako miesto, kde môže spojiť oddych, krásne prostredie a chvíle s priateľom, futbalistom Stanislavom Lobotkom. Spoločná jazda krások na lodi tak priniesla ďalší vydarený dovolenkový záber, ktorý zaujal na prvý pohľad.