Týždeň pred smrťou si objednala 18 fliaš vína: Matka varuje pred závislosťou, ktorú podporili donáškové aplikácie

LONDÝN – Keď Carla Blacková zomrela vo veku 38 rokov na následky cirhózy pečene, jej matka až spätne zistila, aké obrovské množstvo alkoholu si dcéra objednávala domov cez donáškové aplikácie. Len počas posledného týždňa života jej priviezli 18 fliaš vína. Dnes žiada prísnejšie pravidlá pre online predaj alkoholu, aby podobnej tragédii čelilo čo najmenej rodín.
Carla Blacková bola podľa svojej mamy Terri Backovej dlhé roky spoločenským človekom, ktorý si občas doprial pohár vína. Všetko sa však zmenilo po sérii ťažkých životných udalostí. Po bolestivom potrate, náročnom rozchode a diagnostikovaní fibromyalgie začala piť čoraz viac. Keďže pracovala z domu a pre zdravotné problémy mala problém chodiť von, alkohol si začala objednávať cez donáškové aplikácie priamo k dverám.
Matka spočiatku netušila, aká vážna situácia je. Až vnuk jej povedal, že jeho mama pije vo veľkom. Keď Terri prišla dcéru navštíviť, pravidelne odnášala z domu celé koše prázdnych fliaš od vína. „Myslela som si, že ešte nie je neskoro a že jej vieme pomôcť. Ponúkla som jej, že zaplatím liečenie, rehabilitáciu, čokoľvek bude potrebovať. Predala by som aj dom, keby jej to zachránilo život,“ spomína podľa The Sun.
Až päť mesiacov pred smrťou sa Carla priznala, že jej lekári diagnostikovali cirhózu pečene – nezvratné zjazvenie pečene spôsobené dlhodobým poškodením. Matka bola presvedčená, že ochorenie zachytili včas. Dnes si myslí, že dcéra závažnosť svojho stavu zámerne zľahčovala, aby ju nevystrašila.
V decembri 2023 odišla Terri na dovolenku do Španielska. Krátko po príchode sa jej dcéra prestala ozývať. Keď sa jej napokon dovolala, Carla už čakala na sanitku. Po návrate domov matka zamierila priamo do nemocnice.
„Hneď ako som ju uvidela, vedela som, že sa už domov nevráti. Musela som zavolať celej rodine, aby sa s ňou prišli rozlúčiť,“ opisuje jeden z najťažších momentov svojho života. Carla zomrela vo veku 38 rokov.
Až po jej smrti matka zistila, aký rozsah mala dcérina závislosť. Z údajov v donáškových aplikáciách vyplynulo, že len počas posledného týždňa života si objednala 18 fliaš vína.
„Tieto aplikácie jej závislosť úplne skryli pred okolím. Nemusela nikam chodiť, nikto ju nevidel kupovať alkohol každý deň. Stačilo pár kliknutí v telefóne,“ hovorí Terri.
Po tragédii spustila petíciu, v ktorej žiada prísnejšie pravidlá pre online predaj alkoholu. Navrhuje napríklad systém upozornení pri nadmerných objednávkach, limity na množstvo doručovaného alkoholu alebo možnosť dobrovoľne zablokovať nákup alkoholu pre ľudí, ktorí bojujú so závislosťou.
Zdôrazňuje pritom, že nechce zakázať predaj alkoholu. Podľa nej by však mali existovať mechanizmy, ktoré pomôžu ochrániť najzraniteľnejších ľudí.
„Nechcem nikomu pokaziť oslavy ani zobrať pohár vína. Chcem len vytvoriť aspoň malú prekážku, ktorá človeka prinúti zamyslieť sa, skôr než si objedná ďalšie fľaše,“ vysvetľuje.
Odborníci upozorňujú, že závislosť od alkoholu sa často rozvíja nenápadne a izolácia môže celý problém ešte prehĺbiť. Jednoduchá dostupnosť alkoholu prostredníctvom donáškových služieb podľa nich môže u niektorých ľudí uľahčiť pokračovanie v závislosti bez kontaktu s okolím. Terri preto verí, že príbeh jej dcéry pomôže otvoriť diskusiu o zodpovednejšom predaji alkoholu cez internet a ochráni ďalšie rodiny pred podobnou stratou.