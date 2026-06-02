Ďalšia loď plná migrantov stroskotala v polovici cesty: Pri pobreží Mauritánie zachránili 110 ľudí

NOUAKCHOTT - Pri pobreží Mauritánie v utorok zachránili 110 migrantov vrátane 12 žien a troch detí, ktorým sa na ceste do Európy pokazila loď. Informuje agentúra AFP.
Vratké plavidlo vyplávalo z gambijského hlavného mesta Banjul a „pokazilo sa na otvorenom mori“ pri pobreží mauritánskeho hlavného mesta Nouakchott, uviedla pobrežná stráž. „Záchranná operácia sa uskutočnila približne osem námorných míľ od pobrežia za náročných poveternostných podmienok,“ uvádza sa vo vyhlásení. Medzi zachránenými boli ľudia z Mauritánie, Nigérie, Pobrežia Slonoviny, Mali, Senegalu či Gambie.
Tisíce ľudí zo západnej Afriky sa dlhodobo snažia dostať do Európy nebezpečnou trasou cez Atlantik. Poväčšine mladí ľudia na to často využívajú neudržiavané, preplnené a schátrané lode.