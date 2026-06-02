Európska metropola priniesla veľkú REVOLÚCIU! Vďaka NOVINKE budeme lietať rýchlejšie

AMSTERDAM - Amsterdamské letisko Schiphol a spoločnosť easyJet začali využívať novú formu pozemnej obsluhy lietadiel. Ide o technológiu TaxiBot- pilotom ovládaný systém ťahania, ktorý pomáha rolovaniu bez potreby použitia motorov.
Systém funguje na princípe, keď počas pohybu medzi terminálom a dráhou je lietadlo napojené iba na pomocnú energetickú jednotku APU. Prvá úspešná skúška prebehla už 30.apríla, čo predstavuje významný posun pre udržateľnú prevádzku letiska do budúcnosti. Projekt je súčasťou snahy o zníženie emisií pomocou technológií, ktoré je možne zaviesť ihneď a nie až o pár rokov. Letisko Schiphol odhaduje, že systém by mal pomôcť redukovať spotrebu paliva o 65%. EasyJet očakáva, že každý let s asistenciou TaxiBot by mohol ušetriť až 95kg paliva a zabrániť preniknutiu takmer 300kg oxidu uhličitého do atmosféry.
Letiská čaká významná úspora paliva
Dlhé rolovanie najmä na veľkých plochách, ako je Schiphol, vyžaduje aby lietadlá prešli i niekoľko kilometrov, kým odletia. Táto doba strávená na zemi spôsobuje enormnú spotrebu paliva, čo nie je pre spoločnosti efektívne. Motory sú totiž primárne určené na pohon vo vzduchu, čo pri pohybe na zemi vytvára emisie, ktoré sa dajú obmedziť najmä na väčších letiskách. Práve Schiphol má za to, že systém TaxiBot bude úspešný. Využitie systému výrazne zníži emisie oxidov dusíka, spotrebu paliva a reguluje aj hlukové znečistenie.
„Nasadením TaxiBotu robíme ďalší významný krok k zníženiu emisií a hluku na ploche letiska. Vytvárame tak zdravšie a čistejšie pracovisko a stále udržateľnejšie, modernejšie letisko, ktoré je pripravené na budúcnosť,“ hovorí Esmé Valk, riaditeľka pre ľudské zdroje a transformáciu letiska Schiphol.
Ako funguje TaxiBot v praxi?
Po pripojení k prednému kolesu polorobotické vozidlo zdvihne koleso na plošinu, čo umožňuje riadenie lietadla priamo z kokpitu. Aj keď remorkér dodáva pohybovú silu, piloti sú stále zodpovední za riadenie a komunikáciu s vežou počas celej doby rolovania. Aktuálne systém využíva hybridno-elektrickú technológiu, avšak, v budúcnosti by mal byť plne elektrický.
Redukcia využívania motorov môže výrazne pomôcť letiskám z hľadiska potlačenia hluku a pre spoločnosti zníži starosti s údržbou motorov. Ak na Schiphole pôjde všetko hladko a bez komplikácií, tak čoskoro by TaxiBot mohol byť súčasťou aj ostatných veľkých letísk.