FOTO Karin Haydu sa má čím chváliť: Z dcéry vyrástla riadna šupa a za TOTO je na ňu určite hrdá!

BRATISLAVA – Čas letí ako voda! Kým mnohí si dcéru Karin Haydu pamätajú ešte ako malé dievčatko, ktoré sa objavovalo po boku svojej známej mamy, dnes je z nej sebavedomá mladá žena. A treba uznať, že vyrástla do krásy. Herečka a moderátorka má však dôvod na hrdosť aj z celkom iného dôvodu.
Vanessa Antovská bola verejnosti známa už od útleho veku. Objavovala sa pred kamerami a pozornosť médií jej nebola cudzia. Neskôr sa však zo šoubiznisového sveta stiahla a súkromie si strážila oveľa viac než jej slávna mama. O to viac prekvapila najnovšia séria fotografií, ktorú Karin Haydu zverejnila na sociálnej sieti.
Na záberoch je vidieť spoločné momenty z rôznych období ich života a fanúšikovia sa zhodli na jednom – z malej Vanesky vyrástla poriadna kočka. Mnohí dokonca poznamenali, že dcéra je svojej mame čoraz podobnejšia a po krásnej herečke zdedila nielen pôvab, ale aj šarm. K fotografiám pridala Karin aj dojímavé vyznanie: „Môžem odohrať stovky rolí, precestovať svet a zažiť tisíce nezabudnuteľných chvíľ, ale ten najväčší dar, ktorý som dostala a zároveň dala tomuto svetu, si TY Vaneska. Ďakujem, že môžem byť tvojou mamou."
Niet pochýb o tom, že medzi mamou a dcérou je výnimočné puto. A hoci Vanessa vyrástla na neprehliadnuteľnú mladú ženu, Karin je na ňu určite hrdá najmä pre jej úspechy. Mladá brunetka totiž úspešne zvládla štátnice na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, čím uzavrela ďalšiu významnú kapitolu svojho života. Na tento veľký deň nezabudol ani jej partner, ktorý ju prekvapil nádhernou kyticou kvetov a romantickým odkazom. „Gratulujem k štátniciam Vaneska. Si veľmi šikovná a som na teba hrdý, milujem ťa," stálo na priloženej kartičke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%