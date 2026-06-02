Chystáte sa cez leto do Chorvátska? Pripravte sa na PEKLO! Teploty majú byť EXTRÉMNE

BRATISLAVA - Ak sa Slováci chystajú cez leto vyraziť k Jadranu, mali by zbystriť pozornosť. Chorvátsko totiž už o pár týždňov čaká prvý tohtoročný tepelný úder, ktorý môže priniesť teploty až do 35 °C, miestami ešte viac. Meteorológovia upozorňujú, že ide len o začiatok leta, ktoré môže byť podľa odborníkov extrémne.
Kým v polovici mája Chorváti zapínali kúrenie, teraz budú ranné teploty také vysoké, ako boli pred desiatimi dňami popoludňajšie maximá. Podľa chorvátskych meteorológov sa už tento týždeň očakáva viacdňový teplotný vzostup, pričom denné maximá budú stabilne nad 30 °C. V niektorých oblastiach, najmä v doline Neretvy, môže byť ešte teplejšie. Meteorológovia chorvátskej televízie N1 predpovedajú, že leto bude tento rok rekordné.
Ideme k bodu varu, hovorí chorvátsky fyzik
Situácia v Chorvátsku zapadá do širšieho globálneho trendu. Svetová meteorologická organizácia (WMO) varuje, že v najbližších mesiacoch sa môže rozvinúť fenomén El Niño, a to dokonca v podobe tzv. Super El Niña. Ten by mohol ešte viac zvýšiť teploty na celej planéte. Odborníci predpovedajú, že tento rok aj ten nasledujúci môžu byť globálne rekordné. Atmosférický fyzik Branko Grisogono z Univerzity v Záhrebe hovorí, že „ideme smerom k bodu varu“ a že extrémy budú pribúdať.
Grisogono upozorňuje, že Európa bude v najbližších rokoch čoraz častejšie prekračovať hranicu 40 °C, a to vo viacdňových vlnách. Zároveň však nevylučuje ani prudké búrky, prívalové dažde a povodne, ktoré sú typické pre prehriatu atmosféru. „Takéto dažde majú skôr ničivý charakter. Spôsobujú zosuvy pôdy a voda rýchlo odtečie, takže nepomáha ani poľnohospodárstvu,“ dodáva. Kombinácia globálneho otepľovania a silného El Niña môže spôsobiť extrémy, aké Európa v modernej histórii ešte nezažila.
Odporúčania pre Slovákov cestujúcich k moru
- pripravte sa na veľmi teplé dni a tropické noci,
- nezabudnite na dostatok tekutín, pokrývku hlavy a opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom,
- počítajte s tým, že klimatizácie v apartmánoch pôjdu naplno,
- sledujte lokálne výstrahy pred búrkami,
- pri cestovaní autom rátajte s prehriatymi cestami a vyššou záťažou na techniku.