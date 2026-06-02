Valné zhromaždenie OSN má nového predsedu: Bangladéšsky minister uspel v hlasovaní

New York 2. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov si v utorok zvolilo za svojho nového predsedu bangladéšskeho ministra zahraničných vecí Khalílura Rahmána. Zo 190 odovzdaných hlasov získal 99, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Druhý kandidát, cyperský diplomat Andreas Kakuris, získal 91 hlasov. Rahmán nahradí bývalú nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú vo funkcii v septembri. Rahmán sa vo februári stal bangladéšskym ministrom zahraničných vecí po prvých voľbách od zosadenia premiérky Hasíny Vadžídovej. Počas dočasnej vlády laureáta Nobelovej ceny Muhammada Júnusa zastával funkciu poradcu pre národnú bezpečnosť.
Predseda Valného zhromaždenia OSN sa volí každoročne na jednoročné funkčné obdobie na základe geografickej rotácie. Zriedka je vo voľbe viac ako jeden kandidát, ktorý je zvyčajne prijatý jednomyseľne.