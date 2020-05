Predpovedal svoju smrť, napísal si scenár pohrebu: Český seriálový vyšetrovateľ podľahol rakovine

Michal Pešek sa narodil 4. mája 1959. Už ako dieťa sa zaujímal o herectvo a neskôr vyštudoval konzervatórium. V roku 1977 dokonca absolvoval stáž v Hollywoode, konkrétne v Universal Studios.

V druhej polovici 70. rokov sa predstavil pred kamerami, v divadle začal kariéru v roku 1980. Známym sa stal najmä vďaka seriálom Zkoušky z dospělosti a Malý pitaval z velkého města – tam si zahral najmladšieho člena vyšetrovacieho tímu po boku napríklad Pavla Zedníčka a Jiřího Krampola.

S hraním prestal po roku 1989, potom sa už objavoval v seriáloch či filmoch len výnimočne. Venoval sa podnikaniu a neskôr odišiel do Holandska.

Zdroj: CT

Ako mladý začínajúci herec mal svojím nevinným vzhľadom úspech u žien – bol vraj veľkou láskou Veroniky Žilkovej a randil aj s Dagmar Veškrnovou, neskôr Havlovou. Svojmu kamarátovi vraj žartom hovoril, že presný počet žien, s ktorými mal románik, mu radšej ani neprezradí, aby mu nezávidel.

Pešek bol ženatý a mal dve deti, neskôr sa rozviedol. Naposledy žil v Holandsku s priateľkou Martinou, ktorá pri ňom stála aj v boji s rakovinou. Hoci nebol fajčiarom, zistili mu rakovinu pľúc. Lekári mu chceli časť orgánu odobrať, no iný mu poradil nechať nádor zapuzdriť. Zdalo sa, že postup bol úspešný, no po 5 rokoch sa choroba ozvala opäť.

V priebehu liečby bývalý herec oslepol a to nebola jediná rana. „Michal mal na konci života metastázy všade. Aj na mozgu. Bohužiaľ skončil na invalidnom kresle,” povedala v roku 2012 pre denník Aha! Veronika Žilková, ktorá telefonovala so svojou dávnou láskou ešte 14 dní pred jeho smrťou.

Michal Pešek si zahral aj s Martinom Stropnickým, ktorý je aktuálne manželom Veroniky Žilkovej. Zdroj: CT

Do poslednej chvíle bol v kontakte aj s kamarátom Václavom Upírom Krejčím. „Mám od neho smutné esemesky – Žijem, ale stojí to za hovno,” prezradil český zabávač, ktorý dostal od Peška aj poslednú neľahkú úlohu, a to urobiť na jeho pohrebe niečo veselé. Hoci ho premohli emócie, v závere smútočnej reči si aspoň nasadil klaunský nos.

Aj „podklady” pre svoj pohreb si pripravil Michal sám. Zostrihal ukážky z filmov a programov, v ktorých účinkoval. Ku koncu proste tušil, že už mu veľa času nezostáva. „Moje narodeniny už nezažiješ, staraj sa o môj pohreb. A ešte mi diktoval požiadavky,” spomínal Krejčí. Michal Pešek sa nakoniec svojich 53. narodenín dožil, no zomrel len pár dní po nich – 7. mája 2012.