Rozkošný živiteľ rodiny: Malý jazvečík zarobí tisíce eur mesačne! Svojim majiteľom už našetril na svadbu snov

MANCHESTER – Mnohí majitelia psov hovoria, že ich miláčikovia sú „pánmi domu“, no v prípade jazvečíka menom Wilson to platí doslova. Tento dlhosrstý trpasličí fešák sa stal hlavným živiteľom svojej rodiny. Kým iní psi naháňajú loptičky, Wilson naháňa lajky a lukratívne zmluvy. Za jediný mesiac dokázal zarobiť neuveriteľných 5 400 eur a jeho majitelia vďaka nemu plánujú rozprávkovú svadbu, o ktorej by inak mohli len snívať.

Všetko to začalo v októbri 2023, keď Shannon Edmondson (31) z Manchestru založila svojmu šteniatku účet na Instagrame. Pôvodne chcela len zdieľať roztomilé momenty, no Wilsonov „šarm“ a občasné drzé pohľady (tzv. side-eye) okamžite očarili tisíce ľudí. Ako informuje portál Daily Mail, dnes má Wilson viac ako 53-tisíc verných sledovateľov a mesačne dosahuje neuveriteľných 3,1 milióna videní.

To, čo začalo ako hobby, sa rýchlo zmenilo na prácu na plný úväzok. Shannon dokonca prešla na čiastočný úväzok vo svojej doterajšej práci v médiách, aby sa mohla naplno venovať „manažovaniu“ svojho štvornohého influencera.

Plat, ktorý vyráža dych

Wilson nie je len pekná tvárička. Za posledný mesiac zarobil v čistom približne 4 600 libier (cca 5 400 eur), čím hravo tromfol bežné platy v Británii aj u nás. Jeho príjmy pochádzajú z platených spoluprác so značkami, tvorby obsahu pre firmy či barterov. Rodina dostala darčeky v hodnote vyše 10-tisíc eur, vrátane drahého projektora, značkového car-seatu pre psa či dizajnových doplnkov do domácnosti.

Shannon a jej snúbenec Jordon (33) nedávno oznámili zásnuby v Dubaji a hneď začali plánovať veľký deň. Ich cieľom je luxusná svadba v anglickom Peak District v hodnote 50 000 libier (takmer 60 000 eur). Wilson už teraz usilovne „šetrí“ do svadobného fondu a na samotnom obrade v roku 2028 bude mať tú najdôležitejšiu úlohu – prinesie mladomanželom prstene.

Práca influencera však nie je zadarmo. Víkendy rodiny sa točia okolo Wilsonovho natáčacieho plánu. „Vstávame skoro a natáčame od siedmej ráno do poludnia, pretože vtedy má Wilson najlepšiu náladu,“ prezradila Shannon. Wilson si je svojej slávy údajne dobre vedomý. Ak ho ľudia na ulici nespoznajú alebo sa pri ňom nepristavia, býva vraj „úprimne urazený“.b Napriek rozprávkovým zárobkom majitelia prízvukujú, že Wilsonovo pohodlie je na prvom mieste. Ak nie je v nálade, kamera zostáva vypnutá.

