Pentagón potvrdil veľký krok: USA stiahnu z Nemecka 5000 vojakov

WASHINGTON - Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka, oznámil v piatok Pentagón. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že USA zvažujú takýto krok. Informuje o tom agentúra Reuters a stanica Sky News.
„Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell. Trump vo svojom štvrtkovom príspevku na platforme Truth Social avizoval, že USA v tejto záležitosti čoskoro dospejú k rozhodnutiu. Len v utorok pritom kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“ a nečudo, že sa „Nemecku vedie tak zle čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí“, napísal.
Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že nedávna nemecká rétorika bola „nevhodná a nepomohla situácii“. „Prezident oprávnene reaguje na tieto kontraproduktívne poznámky,“ konštatoval. Nemecko je podľa Reuters najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35.000 vojakmi v aktívnej službe a slúži ako kľúčové výcvikové centrum.
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vo štvrtok uviedol, že Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v krajine. Konštatoval, že je „pokojný“ v súvislosti s myšlienkou menšieho počtu vojakov USA v Nemecku a dodal, že veľké americké základne v krajine „vôbec nie sú predmetom diskusie“. Ako príklad uviedol leteckú základňu Ramstein, ktorá má „nenahraditeľnú“ funkciu pre Washington aj Berlín.