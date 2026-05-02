Magyar obhajuje výber svojho švagra za ministra spravodlivosti: Odmieta podozrenia z rodinkárstva

BUDAPEŠŤ – Budúci maďarský premiér Péter Magyar obhajoval v piatok rozhodnutie vymenovať svojho švagra za ministra spravodlivosti. Odbornú spôsobilosť tohto právnika označil za „nespochybniteľnú“, informuje o tom spravodajský web Politico.
Magyar zdôraznil, že Márton Melléthei-Barna je tým pravým kandidátom, a vo vyhlásení na sieti X uviedol, že manželka budúceho ministra prinesie „ďalšiu obeť“ a odstúpi z pozície sudkyne, aby sa predišlo „čo i len zdaniu“ prepletenia zložiek moci. Nominovaný minister spravodlivosti je ženatý s Magyarovou sestrou Annou Ilonou Mellétheiovou-Barnovou, čo podľa predsedu strany Tisza bolo aj preňho vážnou dilemou. Priznal, že obavy týkajúce sa rodinných väzieb vnútri vládneho tímu sú pochopiteľné. Magyar predstavil svojich prvých siedmich nominantov na ministrov v apríli len niekoľko dní po tom, ako jeho strana Tisza vo voľbách porazila Fidesz premiéra Viktora Orbána a ukončila tým jeho 16-ročnú vládu. Zvyšok vládnej zostavy oznámil vo štvrtok.
Magyar sa tento týždeň tiež stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v rámci snahy uvoľniť miliardy z eurofondov, ktoré sú pre Maďarsko zablokované pre obavy zo stavu právneho štátu. Predstavitelia v Bruseli očakávajú, že Budapešť bude podporovať líniu voči Ukrajine a preukáže pokrok v otázkach súvisiacich s blokovanými financiami, uviedlo Politico.
Tvrdí, že ide o najlepšieho kandidáta na reformu právneho štátu
Vo videu na sociálnej sieti Magyar tvrdí, že jeho švagor je súčasťou Tiszy od samotného začiatku a že jeho voľba je objektívna. „Poznám ho dlho. Moje rozhodnutie je založené na jeho pripravenosti, oddanosti právnemu štátu,“ vyhlásil s tým, že nejde o politickú kalkuláciu, ale to, „kto by mohol s najväčšou dôkladnosťou a morálnych presvedčením a neochvejnou čestnosťou reprezentovať program fungujúceho a morálneho Maďarska“.
„Fidesz zničil právny štát, právnu istotu a v Maďarsku prestala existovať rovnosť pred zákonom. Aby som to napravil, vyhľadal som človeka schopného zvládnuť túto obrovskú historickú úlohu, ktorého profesionálna spôsobilosť je nespochybniteľná,“ dodal Magyar. Nová vláda Maďarska sa má ujať funkcie 9. mája, na ktorý tiež pripadá Deň Európy, dopĺňa Politico.