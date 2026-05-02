Zdravotný stav iránskej aktivistky sa prudko zhoršil: Nositeľku Nobelovej ceny hospitalizovali

TEHERÁN - Väznenú iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú previezli z väzenia do nemocnice na severozápade Iránu po „katastrofickom zhoršení“ jej zdravotného stavu. V piatok to oznámila jej nadácia, píše agentúra AP.
Nadácia Narges Mohammadíovej objasnila, že laureátka Nobelovej ceny dvakrát stratila vedomie a mala vážnu srdcovú príhodu. Prevoz do nemocnice „prichádza po 140 dňoch systematického zanedbania zdravotnej starostlivosti“ od jej zadržania 12. decembra 2025, konštatovala. Podľa nadácie išlo o nevyhnutné opatrenie po tom, čo väzenskí lekári určili, že jej stav nemožno zvládnuť na mieste, „napriek trvalým lekárskym odporúčaniam, aby bola liečená v špecializovaným tímom v Teheráne“.
Nadácia citovala rodinu Mohammadíovej, podľa ktorej bol tento prevoz „zúfalý, na posledný chvíľu vykonaný krok, ktorý už možno prichádza príliš neskoro na to, aby pokryl jej kritické potreby“. Jej právnici po návšteve vo väznici v Zandžáne v apríli uviedli, že Mohammadíová utrpela v marci infarkt, je bledá, výrazne schudla a pri chôdzi potrebuje pomoc zdravotnej sestry. Mohammadíová, ktorá v roku 2023 získala Nobelovu cenu za mier za svoju aktivitu proti útlaku žien a proti trestu smrti v Iráne, je väznená vo väznici v meste Zandžán. Podľa právnika ju súd začiatkom februára opätovne odsúdil na niekoľkoročný trest odňatia slobody a hrozí jej aj dvojročný zákaz vycestovania z krajiny.