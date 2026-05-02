Zdravotný stav iránskej aktivistky sa prudko zhoršil: Nositeľku Nobelovej ceny hospitalizovali

TEHERÁN - Väznenú iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú previezli z väzenia do nemocnice na severozápade Iránu po „katastrofickom zhoršení“ jej zdravotného stavu. V piatok to oznámila jej nadácia, píše agentúra AP.

Nadácia Narges Mohammadíovej objasnila, že laureátka Nobelovej ceny dvakrát stratila vedomie a mala vážnu srdcovú príhodu. Prevoz do nemocnice „prichádza po 140 dňoch systematického zanedbania zdravotnej starostlivosti“ od jej zadržania 12. decembra 2025, konštatovala. Podľa nadácie išlo o nevyhnutné opatrenie po tom, čo väzenskí lekári určili, že jej stav nemožno zvládnuť na mieste, „napriek trvalým lekárskym odporúčaniam, aby bola liečená v špecializovaným tímom v Teheráne“.

Nadácia citovala rodinu Mohammadíovej, podľa ktorej bol tento prevoz „zúfalý, na posledný chvíľu vykonaný krok, ktorý už možno prichádza príliš neskoro na to, aby pokryl jej kritické potreby“. Jej právnici po návšteve vo väznici v Zandžáne v apríli uviedli, že Mohammadíová utrpela v marci infarkt, je bledá, výrazne schudla a pri chôdzi potrebuje pomoc zdravotnej sestry. Mohammadíová, ktorá v roku 2023 získala Nobelovu cenu za mier za svoju aktivitu proti útlaku žien a proti trestu smrti v Iráne, je väznená vo väznici v meste Zandžán. Podľa právnika ju súd začiatkom februára opätovne odsúdil na niekoľkoročný trest odňatia slobody a hrozí jej aj dvojročný zákaz vycestovania z krajiny.

Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Anka Šišková sa s divákmi relácie Záhady tela podelila o nepríjemnú skúsenosť zo sauny
Kristína Szakely trénuje na natáčanie Dunaja
Máte u nich peniaze? Okamžite si skontrolujte účty! Tieto firmy nemajú na Slovensku čo hľadať, varuje NBS
VIDEO Výbuch a požiar vo Svidníku: Strecha budovy odletela, sirény, tma a panika!
Minimálna mzda na Slovensku nestačí ani na prežitie: Nepokryje ani 70 % základných nákladov!
V Nitrianskom kraji spúšťajú veľké opravy mostov – ktoré okresy sa dočkajú rekonštrukcie?
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Žili šťastne až do smrti... Ale kdeže! Tento KVÍZ zničí tvoje detské spomienky na rozprávky
Ovláda 5 jazykov, vzhľad nerieši a o súkromí ZARYTO MLČÍ: O českom hercovi vieme len toľko, že...
Belohorcová po rozchode rozkvitla a otvorene priznáva: 18 rokov som bola brzdená! A čo neverník?
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?

Juraj Slafkovský chce spečatiť postup: Online prenos zo 6. zápasu Montreal – Tampa Bay
VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Máš doma starý smartfón odložený v šuflíku? Tento detail na ňom môže signalizovať riziko požiaru
Ukrajina už používa jednu z najmodernejších rakiet AMRAAM. Trosky AIM-120C-8 ukázali, akú výzbroj dostali F-16 a NASAMS
Neandertálcov sme možno celé roky neprávom považovali za hlúpejších. Nová štúdia búra najrozšírený mýtus o ich mozgoch
Američania ukázali robotický mini tank RIPSAW M1. Na bojisku má postupovať namiesto vojakov a ničiť drony
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Niektorým sa zmení život: Blíži sa deň, ktorý praje peniazom aj novým šanciam
