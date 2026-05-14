Muž so zákazom šoférovania do roku 2029 havaroval, nafúkal tri promile

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
RAKOVČÍK - Na ceste pred križovatkou na obec Rakovčík v okrese Svidník došlo v stredu (13. 5.) večer k dopravnej nehode osobného auta s lesnou zverou. Policajti po príchode na miesto podrobili 52-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá preukázala tri promile alkoholu. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako informovala polícia následnou kontrolou zistili, že muž šoféroval napriek súdom uloženému zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý platí až do marca 2029.
„Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla polícia. Apeluje tiež na vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu a rešpektovali uložené zákazy činnosti.