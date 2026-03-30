Dráma v džungli: Slovák bez dokladov dal do pozoru celú armádu, zasahovali elitné jednotky!

MIZORAM - Návšteva exotickej Indie sa pre 58-ročného Slováka zmenila na poriadne komplikovanú drámu. Pri pokuse o prekročenie stráženej hranice do susedného Mjanmarska ho zadržali ozbrojené zložky, pričom sa okamžite dostal do hľadáčika tajných služieb. Incident vyvolal rozruch najmä pre napätú situáciu v regióne, kde indické úrady aktuálne riešia podozrenia z pašovania moderných technológií pre ozbrojené skupiny.
K incidentu došlo podľa portálu The Times of India v odľahlej oblasti indického štátu Mizoram, konkrétne v dedine Laki, ktorá leží len pár kilometrov od medzinárodnej hranice s Mjanmarskom. 58-ročného slovenského občana, ktorého identitu úrady zatiaľ nešpecifikovali, zadržali príslušníci polovojenskej jednotky Assam Rifles, ktorá stráži tento citlivý úsek hranice.
Podľa informácií z polície v Siaha sa muž pokúšal prejsť hranicu bez platných cestovných dokladov a potrebných povolení. „Slovák je vypočúvaný štátnymi a centrálnymi spravodajskými službami a podrobnosti sa očakávajú čoskoro,“ uviedli policajné zdroje krátko po zadržaní.
Tieň pašovania dronov a výcviku povstalcov
Slovák sa pri výsluchoch bránil tvrdením, že jeho úmysly boli čisto turistické. Podľa indických médií vyhlásil, že mal v pláne zúčastniť sa na tradičnom vodnom festivale v Mjanmarsku. Miestne úrady však k jeho verzii pristupovali so značnou dávkou skepsy.
Dôvodom na obozretnosť je fakt, že oblasť štátu Mizoram je pre cudzincov prísne regulovaná a vyžaduje sa špeciálne povolenie (Protected Area Permit – PAP), ktoré muž nemal. Navyše, Mjanmarsko sa zmieta v krvavom občianskom konflikte, čo robí z akéhokoľvek nelegálneho prechodu hraníc bezpečnostnú hrozbu.
Zadržanie Slováka prišlo len pár dní po tom, čo indická Národná vyšetrovacia agentúra (NIA) zatkla skupinu šiestich Ukrajincov a jedného Američana. Tí sú obvinení z oveľa závažnejšej činnosti – podľa vyšetrovateľov mali do konfliktných zón pašovať veľké zásielky európskych dronov a dokonca cvičiť miestne etnické ozbrojené skupiny v ich ovládaní.
Práve v tomto kontexte vyvolala prítomnosť 58-ročného Slováka v blízkosti hraníc mimoriadnu ostražitosť tajných služieb. Úrady preverovali, či jeho cesta nemá súvis s aktivitami spomínaných cudzincov.
Okamžitá deportácia domov
Hoci situácia spočiatku vyzerala vážne, prípad nabral rýchly spád. Inšpektor H. Ramthiengliana z ústredia polície v Mizorame potvrdil, že po ukončení nevyhnutných procesných úkonov bol Slovák zo krajiny vyhostený.
„Slovenský štátny príslušník už bol deportovaný,“ uviedol policajný šéf v piatok s tým, že podobný osud čaká aj občana Ruska, ktorého v rovnakej oblasti zadržali len deň po Slovákovi. Ten momentálne čaká v Indii už len na vybavenie leteniek.