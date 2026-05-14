Dvaja muži v Sabinove napadli vodiča autobusu, skončili v cele

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
SABINOV - Dvoch mužov podozrivých z výtržníctva zadržala polícia po incidente na autobusovej stanici v Sabinove, pri ktorom napadli vodiča autobusu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, došlo k tomu v stredu (13. 5.) popoludní na Ulici kpt. Nálepku.
„Vodič upozornil dvoch mužov, že z dôvodu, že sú zjavne pod vplyvom alkoholu, im v zmysle prepravného poriadku nebude umožnená preprava autobusom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v reakcii na to vodiča fyzicky napadli. Policajná hliadka zadržala 35-ročného a 28-ročného muža, obaja skončili v cele policajného zaistenia.