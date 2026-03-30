Polícia pátrala po nezvestnej žene: Našli ju dezorientovanú a podchladenú

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
HUL - Policajti úspešne ukončili pátranie po nezvestnej 66-ročnej žene z obce Hul v okrese Nové Zámky. Jej nezvestnosť nahlásil syn, ktorému sa matka neozvala. Vzhľadom na jej zlý zdravotný stav vznikol predpoklad, že môže byť v ohrození života, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pátracia akcia bola situovaná v blízkosti vodných tokov, ktoré sa nachádzali v okolí bydliska nezvestnej ženy. Do pátrania bolo zapojených 20 policajtov z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch a niekoľko dobrovoľníkov, ktorí prehľadávali okolie.
Ženu sa podarilo nájsť dezorientovanú v blízkosti miestneho potoka. Javila známky podchladenia, preto bola rýchlou zdravotnou pomocou prevezená do nemocnice.